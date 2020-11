Marchisio: "Fossi un tifoso del Napoli oggi sarei deluso. Spettacolo indecente per la Serie A"

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e oggi opinionista Rai, commenta il rigetto del riscatto del Napoli circa la sentenza che portato al 3-0 a tavolino in favore della società bianconera: "Fossi un tifoso del Napoli oggi sarei deluso, perchè sul campo questa squadra avrebbe dato filo da torcere alla Juventus. Sentenza giustissima, secondo me. Comunque spettacolo indecente per il nostro calcio nel mondo. #Sentenza #JuveNapoli".