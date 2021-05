Marchisio: "Italia di Mancini? Presupposti tecnici e di gruppo per sognare un grande Europeo"

Claudio Marchisio ha vinto il Premio Gentleman alla carriera. Questo il pensiero dell'ex centrocampista, anche sul prossimo Europeo, a Sportmediaset: "Sono premi che fanno un enorme piacere, soprattutto per quanto dato in campo e fuori al campo. Un consiglio ai più giovani? Entrare in punta di piedi in prima squadra, ascoltare i più grandi e rispettare le gerarchie, impegnandosi ogni giorno al massimo. Cosa penso in vista di Euro2020? Complimenti a Mancini per quanto fatto, ci sono tutti i presupposti tecnici e di gruppo per sognare un grande europeo da parte dell'Italia. In bocca al lupo".