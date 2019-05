© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex bianconero Claudio Marchisio attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un bel messaggio per Andrea Barzagli, che ha giocato oggi la sua ultima gara all'Allianz Stadium: "Goditelo, goditi ogni secondo di questo abbraccio. Perché le parole a volte non servono, e comunque non sarebbero sufficienti per descrivere quello che sei. Questa maglia non basta indossarla, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda".