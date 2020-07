Marchisio: "Occhio Juve perché il Toro non molla mai. Dybala diventerà una bandiera"

vedi letture

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dal derby della Mole che si giocherà questa sera a Torino: "La Juve ci arriva bene ma il Toro non può permettersi di non dare tutto. Belotti e Izzo incarnano lo spirito granata e devono dare una spinta al gruppo per finire il campionato in modo diverso. La Juve dovrà stare attenta al carattere del Torino, perché non molla mai". Poi parlando di Dybala e del suo possibile rinnovo: "Chi lo critica non capisce di calcio. Mi auguro che diventi una bandiera e che possa fare ciò che a me non è riuscito: vincere la Champions".