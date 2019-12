© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Da torinese innamorato di questa città, leggere sul «The Guardian» l’articolo di Eniola Aluko non è stato facile né bello". Si apre così l'articolo di oggi di Claudio Marchisio, che prosegue la sua collaborazione col Corriere di Torino. L'ex centrocampista ha affrontato il tema razzismo sollevato dalle recenti dichiarazioni dell'ormai ex attaccante inglese della Juventus Women: "Leggere questo genere di testimonianza non può che fare male. Davvero è questa la mia città? La mia Torino? Eppure, superato lo smarrimento iniziale, non si può non cogliere nelle sue parole lo spirito dei tempi nel nostro Paese e non solo". Nel prosieguo, Marchisio scrive che il problema razzismo va affrontato di petto, non minimizzato e cercando di sfruttare le energie positive che Torino, ma più in generale l'Italia, può sprigionare, per andare incontro anche a chi soffre senza avere i mezzi e le possibilità di una sportiva di alto livello come Aluko.