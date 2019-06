© foto di Federico De Luca

Federico Giampaolo parla di suo fratello Marco, prossimo allenatore del Milan. Attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Se mio fratello è da Milan? Non scherziamo, merita di andare in una grande squadra dopo l’ottimo lavoro fatto alla Sampdoria. Anzi, c'è arrivato tardi, in una grande squadra, perché è cresciuto in modo graduale. Allenatori meno esperti e preparati di lui hanno già fatto il salto di qualità. Se il Milan ha scelto bene? Certo, ma attenzione: Marco ha un’idea di gioco forte e ben definita, la squadra deve avere tempo per capirla e svilupparla nel modo migliore. Non bisogna avere fretta", le parole di Federico Giampaolo.