Marco Simone e il mercato del Milan: "Ibra da tenere. E prenderei uno fra Cavani e Icardi"

L’ex Milan Marco Simone, tramite la Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan di oggi e di quello del futuro, consigliando qualche nome di mercato e facendo il punto sulle scelte societarie: “Che errore l’addio di Boban, una perdita immensa, Gazidis lo ha scavalcato. Ora dev’essere Maldini a prendere le redini. Pioli? Nonostante stia vivendo una situazione particolare, sta dimostrando di poter essere l’allenatore del Milan. Rangnick? Ho qualche dubbio che una figura così possa funzionare in Italia. Ibrahimovic dovrebbe restare? Ma certo. E’ un ‘pezzo’ troppo pesante per lo spogliatoio. Mercato attaccanti? Leoa me lo tengo. Piatek per me non andava ceduto. Milik lo vedrei bene, ma io al Milan proverei a portare Cavani o Icardi. Mauro sarebbe davvero un grande colpo e una situazione ideale”.