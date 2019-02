© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dario Marcolin, allenatore, ha così parlato della sconfitta della Juventus in Champions League ai microfoni di Radio Deejay: "L'Atletico Madrid è una squadra fastidiosa da incontrare, un po' come l'Atalanta in campionato. Quando giochi contro squadre del genere devi correre il doppio rispetto al solito. Chiesa? Se si tuffa un po' di più non è comportamento antisportivo, ma soltanto un po' di furbizia. Io un giocatore così lo vorrei sempre in squadra".