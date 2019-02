Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto così a Radio Sportiva per commentare le parole di Gasperini su Chiesa: "Federico è un ragazzo del '97 che sicuramente non mette malizia in quello che fa. È intelligente e sano, se fa qualcosa di sbagliato è a seconda delle circostanze che si vanno a creare. Si può dire tranquillamente che è già un campione, ha una forte personalità ed è molto esuberante. Chiede spesso il fallo perché è nel suo carattere, ma non istiga nessuno alla violenza o alla scorrettezza e mai lo ha fatto. Gasperini secondo me ha sbagliato a dire che Chiesa troverà un clima ostile a Bergamo. Non sono parole carine da sentirsi dire. La partita di ieri? È stata molto esaltante tra due squadre che fanno un gran bel calcio. La Fiorentina secondo me sta facendo un calcio tra i più belli degli ultimi anni, mentre Gasperini è da citare per i meriti di aver costruito una squadra molto abile nel pressare, nell'avere sempre la determinazione giusta. Ieri mi è piaciuto molto Ilicic che a Firenze ha avuto molte pause, mentre a Bergamo sta riuscendo ad esprimere tutte le sue qualità".