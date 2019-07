Mariella Scirea, moglie dell’indimenticato Gaetano, ha commentato ai microfoni di Tuttosport l’acquisto da parte della Juventus di Matthijs De Ligt: “Diventerà presto un leader - ha assicurato -. Ha un bel piglio ed è notevole il fatto che abbia avuto la sensibilità di studiare la storia del club dove è arrivato. Mi piace, mi sembra un bravo ragazzo e, per certi versi, mi ricorda l’arrivo di mio marito alla Juventus. Anche lui era molto giovane, molto educato, ma anche determinato e deciso in campo, dove non si accontentava di difendere, ma impostava anche il gioco. Poi andiamoci piano con i paragoni, ha 19 anni e tanta strada da fare”, ha concluso.