Il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese nel corso di una riunione dei Lions ha stroncato pesantemente il progetto del nuovo stadio del Venezia spiegando che secondo lui l’opera non vedrà mai la luce: “Secondo me lo stadio a Tessera non si farà mai perché non ci sono le condizioni economiche per realizzarlo, l’investimento appare troppo pesante a fronte delle potenziali entrate. - continua Marinese come riporta Il Gazzettino - E non credo che il presidente Tacopina troverà gli investitori per un progetto di questo tipo”.