© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Le parole di Allegri? Corrette. In un momento della stagione come questo è ovvio che abbia risposto così, a chi non piacerebbe essere come Ferguson? Ma credo che non sia un modello replicabile in Italia. Se non si fosse qualificato con l’Atletico l’avrebbero messo nel frullatore. Lui fa bene a fare dichiarazioni intelligenti. Sulla sua permanenza ho un dubbio, credo che abbia accumulato anche un po’ di veleno per le critiche ricevute. Se dovesse centrare tutti gli obiettivi ho i miei dubbi che resti. Il giro degli allenatori non è ancora cominciato, quest’anno le panchine gireranno. Se Allegri decide di fare un anno sabbatico qual è il problema? Non credo comunque avrà problemi a trovare una panchina”.