Marino: "Conte? Credo che dietro il no alla Roma ci sia l'Inter"

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso di ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Dall’Inter ci si aspettava qualcosa in più in campo europeo, non dico in Champions League ma almeno in Europa League. Con l’arrivo di Marotta sono cambiate le strategie, il rapporto tra Conte e Marotta è fondamentale. Il fatto che Conte abbia detto no alla Roma indica che c’è qualcosa di più e quel qualcosa penso che sia l’Inter e non la Juventus”.