Marino: "CR7 il colpo dell'estate: poi De Vrij all'Inter e Piatek al Genoa"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino, ai microfoni di Tuttosport, ha detto la sua sul calciomercato che si sta per concludere in vista del campionato che inizierà nel weekend: "Da dirigente l’operazione che mi è piaciuta di più è stata quella condotta dalla Juventus per Cristiano Ronaldo: ho apprezzato il coraggio dell’investimento tecnico e di marketing. Al secondo posto metto De Vrij a parametro zero all’Inter e Piatek al Genoa. Adesso per chiudere questo mercato in bellezza servirebbe un gran colpo del Napoli: magari Balotelli. La Juve resta favorita, ma le milanesi hanno compiuto dei decisi passi in avanti. La mia griglia di partenza è Juve, Inter, Napoli, Milan, Roma e Lazio. La classifica marcatori? Ronaldo può migliorare il record dei 36 gol di Higuain col Napoli".