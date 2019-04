Marino: "De Ligt vale 80 milioni. FFP penalizza le milanesi"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “De Ligt vale 80 milioni di euro? Anche di più. Oggi un bravo centrale vale come una punta brava. Oggi c’è penuria di difensori e di grandi attaccanti, per questo è facile arrivare a valutazioni così alte. Anche De Laurentiis per Koulibaly vedremo quanto chiederà. Pjanic al Real Madrid? Gli dovrebbero dare almeno 100 milioni. Il Fair Play Finanziario porta a delle assurdità, abbiamo due società grandi a Milano che potrebbero riportare in alto Milan e Inter ma non possono fare niente. Bisogna dare modo ai mecenati di immettere soldi nel calcio. Ci sono grandi proprietà che comprano i club, potrebbero azzerare i debiti e non gli si permette di immettere nuovi capitali nel calcio. L’Inter potrebbe fare una grande campagna acquisti e non la può fare, così si vanno a penalizzare le grandi città, i grandi club”.