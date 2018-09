Marino: "Dybala resterà ancora per molti anni alla Juventus"

© foto di Federico De Luca

Ospite negli studi di Raisport, Pierpaolo Marino si è espresso sul caso Dybala. Tuttojuve.com ha sintetizzato il suo intervento: "Se Dybala dovesse continuare a stare in panchina potrebbe partire a gennaio? Ma Dybala non continuerà in panchina. Io credo che Allegri, da stratega quale è, stia preparando il miglior campo per Dybala. Perché diciamo la verità: la Juve ha dato via Higuain per proteggere Dybala. Ho la sensazione che Mandzukic e Cristiano Ronaldo non sia proprio il massimo nella integrazione, perché alla fine credo che Ronaldo voglia giocare da prima punta e non sarà facile spostarlo da lì. Con Mandzukic è più difficile la coesistenza tattica. Penso che Allegri stia preparando il campo per una coppia d'attacco Dybala-Cristiano Ronaldo che mi sembra ben assortita, anche perché Dybala gli ronzerebbe molto bene attorno. La Juve lo ha tenuto e lo valorizzerà nel tempo, quindi queste voci che possa andare via... io credo che andrà via tra anni e con valutazioni stratosferiche. Io sono un convinto estimatore di Dybala e anche dell'intelligenza di Allegri che saprà scegliere il momento giusto. Poi come al solito diremo tutti: aveva ragione Allegri".