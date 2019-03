© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Icardi in questo momento è lontanissimo dall’Inter. I nerazzurri sembrano come una donna tradita dal marito, la ferita è profonda e l’Inter non è risposta a perdonare. L’Inter per far pace davvero con Icardi dovrebbe cedere mezza squadra e non è possibile. Il problema non è stato Marotta, ma lo spogliatoio. Anche Spalletti è andato in difficoltà, ha dovuto rivedere la sua posizione. La ferita è ormai irrimediabile”.