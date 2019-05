Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Il futuro della Juventus? La Juve è in un momento di svolta, molto dipenderà dal programma che Agnelli sottoporrà ad Allegri. Bisognerà intervenire in tutti i reparti e per migliorare la squadra serviranno top player. Allegri ha vinto tantissimi Scudetti, eppure siamo qui a discuterlo come allenatore, se giochi bene o male. Anche Trapattoni era vittima delle stesse diatribe. Kean per arrivare a De Ligt? Oggi i difensore valgono più degli attaccanti, quindi ci potrebbe stare. Per l'attacco Icardi può essere un nome, ma possibili anche Cavani, Lukako o qualcun altro. Su Diego Costa mi risulta ci sia il Napoli. Secondo me uno tra Mandzukic e Kean va via, il rinnovo di Mandzukic non significa niente. Dipende dalle sue condizioni fisiche, la Juve è stata scottata da questo finale di campionato con tanti infortuni, ci sono molti giocatori logori. La discussione tra Agnelli e Allegri si farà anche su chi dovrà partire e non solo su chi dovrà arrivare. La Juve prenderà un attaccante da doppia cifra".