Marino: "Lozano perfetto per Napoli, lo dissi anche per Lavezzi"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per commentare le ultime vicende legate agli azzurri. "Lozano è un grande giocatore da stadio San Paolo, lo dicevo anche di Lavezzi: sono quei giocatori che saltano l'uomo e sublimano la concezione di calcio che piace ai napoletani che vanno allo stadio. Lui può giocare anche come quarto di centrocampo facendo preoccupare gli avversari tenendo alta la squadra", le sue parole.