Marino: "Napoli a Bari? E' un bluff di De Laurentiis"

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Che il presidente De Laurentiis porti il Napoli a giocare la Champions al San Nicola non ci credo affatto. De Laurentiis è un abile giocatore, ma so quando bluffa. Sul fatto che De Laurentiis voglia costruire uno stadio non ho certezze, ma lo diceva anche nel 2004". L'ex d.s. del club partenopeo Pierpaolo Marino, dirigente di lungo corso nel calcio italiano, commenta le parole del presidente del Napoli sull'ipotesi che in Europa la sua squadra possa giocare nello stadio del capoluogo pugliese. "Credo che De Laurentiis con quelle parole abbia voluto solo provocare - dice Marino -. Aurelio vuole essere protagonista e in un momento in cui il calcio va avanti e il cinema indietro e lui vorrà mettersi in mostra con il Napoli. Lo affiderà a suo figlio? Voglio molto bene a Edo De Laurentiis, l'ho cresciuto come un figlio aggiunto". Ma De Laurentiis ha costruito un Napoli da scudetto? "Per vincerlo, il Napoli avrebbe dovuto prendere 1 o 2 top player così da dare convinzione a squadra, allenatore e all'ambiente".