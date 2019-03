Marino: "Roma, impostato male il dialogo tra Monchi e Di Francesco"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il ds Pierpaolo Marino: “La Roma? Ha una proprietà che sta fuori, è arrivato un direttore sportivo che è stato paracadutato qui, doveva capire la realtà italiana. È stato impostato male il dialogo tra Monchi e Di Francesco e lì sono nati i problemi. Monchi non ha costruito la squadra in base ai dettami di Di Francesco. Se fosse successo a un italiano di sbagliare quello che ha sbagliato Monchi lo avrebbero mandato via prima”.