© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso di ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “La Roma ha fatto un sondaggio per Gasperini, ma secondo me Gasperini non ha alcun dubbio sul restare a Bergamo se l’Atalanta andrà in Champions League. Sarebbe assurdo lasciare la Champions di Bergamo per non andare a giocarla a Roma. La Juventus? Mi riesce difficile pensare che Agnelli riprenda Conte. Vedrei forse più probabile Allegri all’Inter, anche se credo che andrà all’estero o rimarrà fermo per un periodo. Secondo me Agnelli vorrebbe in panchina Deschamps, ma c’è il problema della Federazione francese che vuole fargli rispettare il contratto. Al primo posto metto Deschamps, al secondo Pochettino, al terzo Inzaghi, al quarto Gasperini. A Sarri non credo perché vedo molto forte l’ipotesi Milan”.