© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi giorni da Parma-Udinese, la redazione di ParmaLive.com ha intervistato un ex tecnico di entrambe le squadre, Pasquale Marino, che ha parlato anche del giovane Da Cruz, ultimamente al centro di episodi non proprio edificanti: “Deve maturare. Con me si è sempre comportato bene, è un ragazzo molto istintivo ma è un buono. Se lo prendi per il verso giusto ti dà l’anima in campo e anche fuori dal rettangolo di gioco si comporta bene. Ogni tanto è un po’ fumantino e commette qualche errore, ha questo carattere ma preferisco avere un giocatore che ogni tanto va in escandescenza rispetto a uno bravo di carattere ma che non incide”.