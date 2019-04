© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, storico dirigente italiano, ha parlato a Radio Sportiva di Mauro Icardi e del motivo per cui è stato lasciato fuori per più di 50 giorni e tornato ieri in campo con gol e assist nella vittoria contro il Genoa: "E' stata una decisione presa dallo spogliatoio, facendola passare per una decisione societaria. In questa situazione, Spalletti si è trovato in difficoltà, cercando di coprire le verità".