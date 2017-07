Mario Tenerani: "Fiorentina batti un colpo, meglio due!"

© foto di Giacomo Falsini

Ritiro finito, domani mattina i viola salutano Moena. Passera' alla storia per la preparazione degli addii. Chi non e' nemmeno arrivato, chi c'e' stato a giorni alterni, chi si e' allenato sapendo di avere la valigia in mano. Nessuno si meravigli se nel resto d'Italia parlano di super market viola: purtroppo questa e' la percezione che offre la societa'. Sette undicesimi della formazione titolare alla fine saluteranno: Ilicic, Borja, Gonzalo, Bernardeschi, Kalinic, Vecino e forse anche Tatarusanu. Insomma, e' una rivoluzione: si fatica a sostenere il contrario.

La societa' risponde piccata a questa valutazione sostenendo di avere idee chiare, soldi a disposizione e volonta' di investirli. Bene, aspettiamo fiduciosi, ma sarebbe opportuno fare in fretta. Anche perche' l'ambiente e' in ebollizione e per raffreddare un po' gli animi un paio di colpi potrebbero essere utili. Simeone e Politano, ad esempio. La scintilla di una ricostruzione che si mostra doverosa.

A Moena e' arrivato Corvino e proprio a lui e' affidato il compito di ridisegnare una squadra per Pioli. Il tecnico e' stata la notizia piu' bella di questo ritiro, insieme alla saggia presenza silenziosa di Antognoni. Ecco, Pioli ha bisogno di lavorare su un definitivo progetto di gruppo perche' all'alba del campionato manca meno di un mese.

Ci sono momenti dove aspettare diventa piu' pericoloso che correre. Ci sono momenti in cui i segnali da spedire ad un ambiente stremato, sono piu' importanti di un gol... Vediamo se e' la volta buona. Simeone e Politano per cominciare, poi gli altri, in fila indiana..