Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva: "Il mercato della Juve non ne esce granché, ma non mi ero esaltato in estate. La Lazio è un'ottima squadra ha saputo pazientare. Allegri aveva la pazienza come qualità principale, far sfogare le squadre e risolvere poi le partite con le individualità, Inzaghi è un ottimo allenatore ma ha un ottima squadra con Milinkovic Savic e Luis Alberto che sarebbero titolari nella Juve".