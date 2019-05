© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite ai microfoni di Rai Sport, l'ex ala della Juventus Domenico Marocchino parla così di Simone Inzaghi, che a suo dire non sarà il tecnico della Juventus: "Non sarà Inzaghi di sicuro, forse Deschamps, Pochettino o Sarri. Inzaghi va al Milan, ho avuto fonti certe milanesi. Per altro la Juve ha bisogno di un allenatore con esperienza internazionale, prendere una società che va bene è un rischio. Il nuovo allenatore credo sia già stato scelto da un paio di mesi, chiaro che debba essere un po’ aziendalista, ma certi giocatori li sceglie l’allenatore".