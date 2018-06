Marocco, Renard: "La sconfitta è tutta colpa nostra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Marocco ha perso al 94' contro l'Iran: un'autorete condanna la squadra di Hervé Renard. Al termine del match, in conferenza stampa, così il c.t. della squadra africana: "Abbiamo giocato troppo la palla, non siamo riusciti a giocare la nostra gara. Adesso il morale dei miei giocatori è basso, ma possiamo dare solo la colpa a noi stessi per la sconfitta. Stavamo attaccando, avevamo il possesso del pallone, ma non siamo stati precisi. Nei primi 20 minuti l'Iran non ha fatto nulla, nemmeno ha attraversato il centrocampo. Poi sono saliti di ritmo, ma la gara è stata incerta fino all'ultimo. Peccato se commetti un errore nel calcio paghi il prezzo".