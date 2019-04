© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di MC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Francesco Marolda ha parlato delle ultime vicende in casa Napoli. "Chi schierare in attacco a Londra contro l'Arsenal? Io non ho dubbi, Milik e Mertens. Insigne è tornato in campo dopo un infortunio, ieri ha giocato meno di mezzora. Il futuro di Insigne? La sua intervista al Corriere dello Sport è stata onesta, scritta e riportata in modo ancora più onesto. Il Napoli ha chiarito le parole del ragazzo, forse poteva farne a meno. De Laurentiis ha detto che non ci sono calciatori incedibili di fronte offerte irrinunciabili, lo stesso ha detto Insigne. Manca solo chi porta il denaro. Finora c'è l'interesse dell'Atletico Madrid, ma non va oltre i 60 milioni di euro. Non è la valutazione che fa il Napoli, ovviamente poi il club azzurro deve acquistare un calciatore di qualità uguale o addirittura superiore", le parole di Marolda che ha poi proseguito: "Il Napoli senza Hamsik ha perso qualità e anche la media punti in campionato è calata. Con lui in campo, il Napoli aveva una media punti di 2,34 a partita. Senza l'ormai ex capitano, invece, la media punti è calata a 1,50. Il Napoli ha dunque lasciato quasi un punto a partita da quando è andato via lo slovacco. Spesso Marek è stato criticato, ma probabilmente era l'unico che sapeva mettere ordine a centrocampo".