Marques: "Bello ricordare i tempi di Parma. Mi piacerebbe tornare"

© foto di Alberto Fornasari

Fernando Marques, ieri ospite di ParmaLive.com, ha voluto fare gli auguri di buon Natale ai tifosi del Parma ricordando i bei tempi in maglia crociata: "Quando gioca il Parma mi informo, mi piace sempre vederli. Io sono felicissimo di quello che ho ricevuto, Parma e i suoi tifosi sono nel mio cuore. Tornare in Italia? A Parma mi piacerebbe tornare sempre. Eravamo un gruppo bellissimo, ogni tanto sento qualcuno. Zaccardo, Paletta, Lucarelli.... Augurio ai tifosi? Posso solo ripetere che li porto tutti sempre nel mio cuore e auguro loro il meglio per sempre, Feliz Navidad a tutta Parma".