© foto di Federico De Luca

Il ds del Brescia Francesco Marroccu ha parlato del futuro di Sandro Tonali, giocatore ambito da tutti top club tra cui la Juventus: "Il futuro di Tonali il futuro è legato strettamente al Brescia finché non saranno maturi i tempi nel momento opportuno deciso da presidente e giocatore. Il grande vantaggio di Tonali è essere gestito da un presidente che ha gestito le carriere di tanti giocatori importanti. Il presidente l'ha visto prima di tutti e saprà gestire al meglio la carriera di Sandro che in questo momento è solo Brescia. Offerta di 30 milioni? Superati i 1000 euro tutte le trattative le fa Cellino. A me non è arrivata. Credo che sia una voce fuori contesto. Valore? Elevato":