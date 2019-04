Marsiglia, Garcia: "L'Italia non mi manca, potrei tornare per la pensione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex allenatore della Roma Rudi Garcia, oggi al Marsiglia, intervenuto in conferenza stampa ha parlato anche del futuro: "Non mi manca l’Italia, mangio anche qui ottima pasta. Il mio futuro non è importante. Devo portare il Marsiglia il più in alto possibile in classifica, del resto non mi importa. In Italia potrei tornare per la pensione", riporta Itasportpress.it.