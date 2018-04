Marsiglia, Payet: "Non è stato facile, ora attenti al ritorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dimitri Payet, dopo la gara vinta contro il Salisburgo, parla così del successo del Marsiglia: "Sì, non è stato facile, non era scontata questa vittoria. Il Salisburgo è un'ottima squadra. Non abbiamo subito gol, ma dobbiamo stare attenti al ritorno. Settimana prossima dobbiamo dimostrare di meritare la finale. Restare concentrati in Austria".