Marsiglia, Villas Boas: "Situazione economica disastrosa per tutti i club. Stagione da chiudere"

"Tutti i club sono in una situazione economica disastrosa. Per la loro buona salute, la stagione si deve chiudere". È quanto propone l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, André Villas-Boas, che propone di completare la stagione della Ligue 1 a dicembre per prepararsi per il prossimo Mondiale in Qatar nel 2022.