Martin Jorgensen in visita all'Udinese: "E' come tornare a casa"

© foto di Federico De Luca

Martin Jorgensen, ex fra le altre dell'Udinese, ha parlato a TuttoUdinese della visita alla Dacia Arena: "La gara col Torino? Ho parlato con un po’ di gente e qualcuno mi ha detto che sarebbe stata una partita che avremmo perso l’anno scorso o due anni fa. Il pareggio è un segno positivo, bisogna sempre guardare avanti e cercare di migliorare anche se la squadra è un po’ giovane. La visita all'Udinese? Ero in Italia, potevo passare di qua e in più c’era anche Friuli Doc. Ho visto il mio ex compagno Nestor Sensini questa mattina, è come tornare a casa anche se la casa è diventata più bella rispetto a quando giocavo io".