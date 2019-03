"Hirving Lozano è pronto per il salto in una big". A dichiararlo è Gerardo 'El Tata' Martino, allenatore nella Nazionale messicana proprio dell'obiettivo di mercato di Napoli e Manchester United. "Fare un passo intermedio nel calcio olandese è fondamentale per i latini - ha aggiunto il ct in conferenza stampa - Penso che Hirving ormai abbia trovato la giusta continuità di rendimento nel PSV, dimostrandosi all'altezza di una delle migliori squadre europee. Parliamo d'altronde di un jolly offensivo con delle qualità incredibili".