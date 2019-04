Martorelli: "Chiesa lascerà la Fiorentina, Juventus davanti all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’agente FIFA Giocondo Martorelli, vicino all’ambiente della Fiorentina. Queste le sue parole relative al futuro di Federico Chiesa: “Non so se Chiesa possa rimanere o andar via, ma penso che oramai il tempo di Federico alla Fiorentina sia segnato. La società, d’accordo con il ragazzo, prenderà in considerazione le offerte che arriveranno. Approderà sicuramente in una squadra italiana perché penso non voglia andare all’estero. Ci sono Inter e Juve, sicuramente è più avvantaggiata la squadra bianconera”.