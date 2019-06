© foto di Federico De Luca

L'agente Giocondo Martorelli, intervistato da Radio Sportiva, si esprime ampiamente sul mercato dell'Inter: "Da quello che mi risulta Edin Dzeko è al 99% un giocatore nerazzurro, mentre per Romelu Lukaku sarà più complicato visti costi dell'operazione: fino a che non risolverà il problema Mauro Icardi, l'Inter non potrà comprare altri attaccanti, anche per una questione economica. Quando prendi un allenatore come Antonio Conte non ti puoi più nascondere, tutti si aspetteranno qualcosa di più che un quarto posto a venti punti dalla Juve: magari non vincere lo scudetto, ma di sicuro ridurre il gap con la Juve e lottare col Napoli oltre a fare bella figura a livello europeo".