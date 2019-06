Martorelli: "Fiorentina-De Rossi? Sarebbe un gran colpo per Pradè"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso de 'La Domenica Sportiva Estate', è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli: “Io penso che se De Rossi dovesse decidere di rimanere in Italia, visti i rapporti che lo legano a Pradè, penso potrebbe essere un grandissimo colpo per la nuova Fiorentina, per il nuovo presidente Commisso. Sarebbe un colpo anche a livello mediatico e internazionale”.

Su Icardi: “Proprio oggi ho avuto la fortuna di poter parlare con un dirigente dell’Inter, la situazione è molto delicata e difficile. La cosa certa è che che Juventus e Inter stanno lavorando da mesi per uno scambio tra Icardi e Dybala. Anche la Juve ha bisogno di questa operazione. Dybala è più disposto ad accettare un trasferimento del genere, mentre Icardi e soprattutto Wanda Nara sono poco propensi ad accettare questa operazione”.



Su Barella: “Secondo me troveranno la soluzione per portare all’Inter. La volontà del calciatore sarà importante ai fini del risultato finale, ballano circa 10 milioni di euro”.

Su Lukaku: “È un calciatore che ha manifestato in maniera chiara di volersi trasferire all’Inter. Tutto dipenderà da quello che deciderà Icardi. Se Maurito andrà via al 99% arriveranno all’Inter sia il belga che Dzeko”.

Su Pogba alla Juventus: “Io penso che non si sposterà dal Manchester United sia per motivi tecnici che per quello che produce a livello di merchandising. Per quel che riguarda De Ligt, secondo me si può fare ma non per le cifre di cui si parla. Se desse davvero 12 milioni di euro a De Ligt scatenerebbe un’asta per gli ingaggi nello spogliatoio. Milinkovic-Savic? Lo scorso anno le richieste di Lotito erano inarrivabili, quest’anno sicuramente è un’operazione più fattibile. La Juventus continua a mettere in rosa giocatori fisici e tecnici”.