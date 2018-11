Martorelli: "Napoli pronto per una grande stagione. Mertens alla Bebeto"

© foto di Federico De Luca

Il Napoli vola. Contro l'Empoli, pur non disputando una delle sue migliori prestazioni, ha messo ancora una volta in mostra la straordinaria qualità dei suoi singoli. "E' una squadra che sta acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi e autostima", dice Giocondo Martorelli, esperto agente. "Il lavoro di Ancelotti è stato eccellente, si sapeva perfettamente che avrebbe lasciato il segno ma forse non a questi livelli. Ha aggiunto qualcosa di suo al lavoro di Sarri: il nuovo ruolo di Insigne, la capacità di ruotare gli uomini sfruttandoli tutti. E' vero che quello di ieri non è stato il miglior Napoli della stagione: anche sul 3-1 l'Empoli sembrava ancora in partita, ma le grandi doti dei singoli, le loro superbe qualità hanno permesso alla squadra di vincere con un bottino largo. E' un Napoli pronto per un gran campionato e anche per affrontare al meglio il Paris Saint-Germain".

Il Napoli può farcela? All'andata ha sfiorato l'impresa...

"Sì, meritava la vittoria a Parigi. Però, senza voler rifugiarsi nei luoghi comuni, è una partita particolare che Ancelotti preparerà nei dettagli. I francesi hanno tantissimi campioni in squadra che da un momento all'altro possono trovare la giocata vincente. Il Napoli può farcela ma dovrà sempre stare attento al guizzo del campione".

Tornando a Mertens, a chi lo paragona tra i giocatori del passato?

"E' difficile trovarne uno a cui accostarlo. E' un attaccante fortissimo ma atipico. Ha una velocità d'esecuzione eccezionale e sa trovarsi anche al punto giusto in area. Per caratteristiche tecniche e rapidità mi ricorda un po ' Bebeto. In più mantiene sempre grande lucidità e freschezza, come ieri al novantesimo quando ha trovato la forza per piazzare lo scatto decisivo scartando il portiere con la punta e segnando un gran gol. Fantastico davvero".