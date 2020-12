Mascherano sul futuro di Messi: "Farà la scelta giusta. Maradona? Ho conosciuto Diego"

vedi letture

Ospite dei microfoni di TyC Sports Javier Mascherano, ex centrocampista del Barcellona e dell’Argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il futuro di Leo Messi e un ricordo di Diego Armando Maradona: “Non ne ho discusso con Leo, ma sono sicuro che le offerte non tarderanno ad arrivare. Confido che prenderà una buona decisione per il suo futuro, è un ragazzo molto intelligente. […] Diego è stato molto importante nella mia vita , mi ha dato la fascia di capitano a 24 anni. La cosa più bella che mi ha lasciato è il fatto di aver conosciuto Diego e non Maradona. Con tanti discorsi senza fine fra noi. Era una persona molto gentile. Diego apparteneva alla gente. Tutti lo conoscevano tanto che sembrava avesse vissuto dieci vite. Aveva un’aura diversa attorno, qualcosa che lo illuminava e lo rendeva diverso dalle persone normali”.