Massimo Moratti: "Non penso di tornare nel mondo del calcio"

Il quotidiano veronese L'Arena ha intervistato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in vista della partita contro l'Hellas Verona. Ricordi dell'infanzia vissuta nel Veronese, ma anche tante altre tematiche toccate, partendo dai suoi miti nerazzurri e non: "L’Inter è fatta di mito e di miti che mi hanno accompagnato fin dall’infanzia. Ma questo penso sia scontato per me. E quindi, lasciando stare loro, penso a Totti. Francesco per me è un mito. Cioè un giocatore che, per qualità, avrei voluto vedere anche nella mia squadra. Se mi manca il mondo del pallone? Mi fa molto piacere tutto quello che è successo perché è stato molto bello. Molto appassionante e affettuoso. Ma non ho ambizione di tornare nella maniera più assoluta.