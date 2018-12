Fonte: ANSA

(ANSA) - BENEVENTO, 29 DIC - Invertire la sede della partita Inter-Benevento, valida per gli ottavi di Coppa Italia: è la richiesta avanzata alla società nerazzurra, alla Lega, alla Federcalcio e al Coni dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella. "Com'è noto - spiega il sindaco - la partita si dovrà giocare a porte chiuse a seguito della squalifica comminata all'Inter per i cori razzisti di mercoledì scorso. Una decisione che, purtroppo, penalizza oltremodo i tifosi del Benevento. Tifosi che, ricordiamolo, nello scorso campionato di Serie A sono stati elogiati da tutti i commentatori per la passione e sportività". "Alla luce di tutto ciò, e soprattutto per evitare forme di esasperazione dei rapporti tra Nord e Sud, e ricreare una visione più umana del calcio, mi appello anche alla sensibilità sportiva dell'Inter affinché si giunga alla decisione di invertire la sede dell'incontro, facendolo disputare a Benevento", conclude Mastella.