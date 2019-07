Il Comune di Milano ufficializza consegna progetto Milan e Inter

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Oggi le società calcistiche Milan e Inter hanno consegnato un "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale". Il Comune di Milano ufficializza così con una nota la notizia anticipata dall'Ansa. "Il documento pervenuto è estremamente corposo e consta di oltre 750 pagine - è scritto in una nota -. Meriterà quindi un'attenta analisi da parte dei tecnici del Comune e solo a valle di ciò si potranno esprimere le prime valutazioni".