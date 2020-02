vedi letture

Matarrese: "Nel Bari servono più baresi, non solo i napoletani. Serie C? È un inferno"

L’ex presidente del Bari Antonio Matarrese ha parlato ai microfoni di RadioBaridella squadra biancorossa spiegando che gli piacerebbe vedere più baresi all’interno della società: “Il Bari lo guardo, con ansia e un po' di tristezza perché vorrei vedere i baresi vicini alla società. Finora ho visto illustri personaggi del calcio nazionale, ma nella gestione del club devono esserci i baresi e non soltanto i napoletani. Io sono nato biancorosso, sono diventato qualcuno attraverso il Bari, mi emoziono, mi arrabbio. - continua Matarrese come riporta Tuttobari.com - È difficile per una società come il Bari stare in un torneo come la C. Bisogna avere la cultura e la cattiveria adatte a una serie che è più difficile della B. I dirigenti devono stare addosso ai calciatori, anche maltrattandoli per farli diventare più duri. La C è un inferno".