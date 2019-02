Matera, il sindaco De Ruggieri: "Esclusione è danno d'immagine enorme"

Società esclusa dalla Serie C. Il sindaco: "Non può finire così"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MATERA, 15 FEB - L'esclusione, dopo quattro rinunce, del Matera dal campionato di Serie C "ha prodotto un danno di immagine enorme per la città, in un anno in cui la visibilità del brand Matera (Capitale europea della Cultura 2019) ha raggiunto il suo apice". Lo ha detto il sindaco, Raffaello De Ruggieri, evidenziando che "la lunga tradizione del calcio materano non può finire in questo modo" e che "il Comune farà tutto quello che è nelle sue possibilità per evitare che la città sparisca dalla geografia del calcio nazionale".