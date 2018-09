Materazzi: "All'Inter mancano due anni, poi sarà alla pari con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Materazzi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla così della nuova Inter di Spalletti: "Dico che a quest’Inter serve un pizzico della nostra sana follia. Nei primi 12-13 Spalletti ha uomini ad altezza Barcellona. Nel singolo match l’Inter può giocarsela. Il Tottenham ha cambiato poco, il Barça molto e poi ha Messi. Ma Spalletti ha Nainggolan, che è un giocatore trascinante, uno che sa trasmettere qualcosa alla squadra. Lautaro e Icardi insieme? Li vedremo, sono sicuro. Spalletti li ha provati tutta l’estate, non li abbandona mica dopo una partita sbagliata. In generale io uno come Icardi vorrei sempre averlo con me. Cosa manca all'Inter per lottare con la Juve? Tra due anni ci saremo. Manca una scintilla. Una vittoria che dia sicurezze. E 2-3 acquisti top".