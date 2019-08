© foto di Federico De Luca

Sulla scelta di Mario Balotelli di tornare nella sua città, Brescia, La Gazzetta dello Sport ha interpellato chi conosce bene l'attaccante azzurro: Marco Materazzi, suo compagno negli anni dell'Inter: "Di sicuro non è una scelta comoda - afferma l'ex difensore -. La definirei una missione: per se stesso e per la sua città. Una missione difficile, e non (solo) perché le squadre che l’anno scorso erano state vicine alla zona retrocessione si stanno rinforzando tutte. O perché ricominceranno a insultarlo: i fischi gli piacciono e lo caricano, gli faranno un favore".