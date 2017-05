Materazzi: "Buffon è lo stesso del 2006. Vorrei che vincesse il Pallone d'Oro"

© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi parla a La Gazzetta dello Sport facendo i propri pronostici sulla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: "Credo che la Juventus abbia più chance di vittoria perché è più squadra e ha una cattiveria incredibile. Però non deve pensare alle finali perse. Buffon sarà decisivo, è ancora lo stesso del Mondiale 2006, quando non riuscivi a fargli gol nemmeno in allenamento. Sarei contento se vincesse il Pallone d'Oro".