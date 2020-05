Materazzi e il sogno irrealizzato: "Volevo giocare alla Bombonera, al Boca sarei andato gratis"

Intervistato da TNT Sports, Marco Materazzi ha parlato della sua passione per il Boca, svelando a tal proposito quale sia il suo più grande rimpianto: "Mi manca giocare in quegli stadi che trasmettono adrenalina, come San Siro o La Bombonera. Avrei giocato anche gratis per il Boca. Quando ho visto De Rossi scendere in campo in quello stadio, mi sono un po' pentito di non averlo mai fatto. Era il mio sogno, un'esperienza che si dovrebbe fare almeno una volta nella vita. C'ero quasi riuscito, quando stavamo organizzando una partita tra le leggende dell'Inter e del Boca grazie a Burdisso, ma non se ne fece più niente. Ho sperato di essere all'addio al calcio di Martin Palermo: mi manca la sua maglia, ho quelle di Tevez e De Rossi".